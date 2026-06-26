読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。SNSで人気のおしゃれなカフェを訪れた主人公と友人。久しぶりの再会を楽しんでいましたが、スイーツが運ばれてきた瞬間、友人から思いもよらないお願いをされることに。楽しいはずの休日は、予想外の展開を迎えます。念願だった人気のカフェへよく晴れた休日の午後、私は以前から気になっていたSNSで話題のカフェへ友人と出かけました。店内にはアンティーク調の家具が並び、落ち着いた