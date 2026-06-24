駅の女性用トイレに侵入したとして、最高裁判所の事務職員が逮捕されました。盗撮目的と見られています。【映像】連行される容疑者最高裁判所事務職員の藤井敦史容疑者（42）は、1月、みなとみらい線・新高島駅の女性用トイレに侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、藤井容疑者がトイレに入っていく姿が目撃され、駅員が駆け付けると個室の中から出てきたということです。取り調べに対し「間違いないが、入っ