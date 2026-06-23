石川県七尾市の和倉温泉にある足湯施設に5月に設置されたばかりのポケモンのキャラクター。復興を目指し新たな観光スポットとして連日にぎわいを見せるなか、キャラクター像の破損が相次いでいることが分かりました。5月12日に七尾市和倉温泉に整備された「わくらポケモン足湯」。ポケモンファンや観光客が連日訪れ、7匹のポケモンたちと憩いのひと時を楽しんでいましたが…。記者リポート「こちらに座ればポケモンたちと肩を並べ