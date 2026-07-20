【経済ニュースの核心】孫正義ソフトバンク会長 再エネ撤退からの捲土重来…株主総会で初めて東京電力への出資意欲を表明第二電電（現KDDI）を共同創業した千本倖生氏（83）が贈与した法人株を巡り、同氏の子供4人が東京国税局などの税務調査を受け、2024年に計約7億5000万円の申告漏れを指摘されていたことが9日、明らかになった。4人は千本氏の長女、長男、次男、次女で、いずれも処分を不服として国税不服審判所に審査請求