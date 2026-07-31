熊本県で起きた地震の影響で、大手自動車メーカーの工場の操業停止が続いています。今月28日に熊本県で発生した地震をめぐっては、自動車大手や部品メーカーの工場が被災し、その影響が広がっています。▼トヨタ自動車は、福岡県にある3つの工場について、31日まで停止するとしていましたが、その期限を8月5日まで延長するということです。また、仕入れ先などの状況を考慮して、愛知県の工場も、8月3日から7日まで停止するとしてい