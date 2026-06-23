フラポートは、フランクフルト国際空港ターミナル2を大規模改修のため、6月9日から閉鎖した。ターミナル2は、1994年にオープン。火災警報や煙排出システム、空調などのセキュリティや技術システムを全面刷新するほか、エレベーターやエスカレーター、旅客のチェックポイントの集中化による保安プロセスの最適化、旅客導線の効率化などを予定している。2030年に工事に本格着工し、2030年代半ばにオープンを予定している。投資額は約