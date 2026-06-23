家入レオ、インスタ過去全投稿削除＆“意味深”投稿→SNS“考察”過熱 きょう23日午後6時に“何か”を示唆
シンガー・ソングライターの家入レオが23日までに、自身のインスタグラムを更新。過去の全投稿を削除したうえで、20日以降“意味深”な投稿を続けている。
【写真】「モデルですか？」…家入レオ30歳のピクニック姿
家入は20日、過去の投稿をすべて削除し、“意味深”な黒画面を投稿。その後、21日にも真っ黒な画面の右下に色の付いたもやが見える画像、きのう22日にもぼんやりと何かがうつった画像を投稿。コメントにはいずれも「June 23 at 6:00 PM」と、きょう23日午後6時に何かがあることを示唆するコメントを添えた。
この投稿に、SNSには「きっと良いことだよね、どきどきだけど楽しみに待ってます」「何があるんだろー」「4月のエッセイで人生の潮目にいると書いていたのが気にかかる」「5周年に向けてと新アルバムかな？？投稿を全部消したのはリセットして新たな物語のスタートみたいな感じなのかな」「これ、アレだ。9つの投稿で1つの絵にするやつでしょ！」など考察コメントが多数寄せられている。
【写真】「モデルですか？」…家入レオ30歳のピクニック姿
家入は20日、過去の投稿をすべて削除し、“意味深”な黒画面を投稿。その後、21日にも真っ黒な画面の右下に色の付いたもやが見える画像、きのう22日にもぼんやりと何かがうつった画像を投稿。コメントにはいずれも「June 23 at 6:00 PM」と、きょう23日午後6時に何かがあることを示唆するコメントを添えた。