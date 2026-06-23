【モデルプレス＝2026/06/23】映画「カメラを止めるな！」（2017年）に出演し話題となった女優・しゅはまはるみ（51）が23日、自身のInstagramを更新。結婚を発表した。【写真】51歳で映像制作会社代表と結婚した美人女優の近影◆しゅはまはるみ、結婚発表しゅはまは「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と伝え「ど