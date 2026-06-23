「カメ止め」で注目浴びた女優・しゅはまはるみ、結婚発表「51歳という年齢で」結婚相談所登録から半年
【モデルプレス＝2026/06/23】映画「カメラを止めるな！」（2017年）に出演し話題となった女優・しゅはまはるみ（51）が23日、自身のInstagramを更新。結婚を発表した。
【写真】51歳で映像制作会社代表と結婚した美人女優の近影
しゅはまは「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と伝え「どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会え、本日入籍いたしました。お相手は、主に映像制作を手掛ける株式会社PUNK.代表の高野輝次さんです」と報告した。
「郄野さんと出会ってからの私はいつも口角が上がっていて、過去の結婚経験から改姓は望んでいなかったのですが『この方となら何もこわくない、どこまでも一緒にいこう』と感じられたため、事実婚ではなく入籍という形で共に歩むことにいたしました」と結婚を選択。「ところがお互いの気持ちを伝え合った結果『性別による不利益の差を少しでも減らしたい』という考えを持った郄野さんが、主浜姓への改姓を選んでくれました」と経緯を報告した。
「これからは最愛の人生のパートナーを得た安心感を力に変えながら、俳優・しゅはまはるみとして、より一層仕事に励んでまいります」と意気込み「夫婦ともども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と伝えている。
しゅはまは1974年9月29日生まれ、東京都出身。高校より小劇場を中心に俳優活動を続け、2018年公開の映画『カメラを止めるな！』で主人公の妻・日暮晴美役を演じ、東スポ映画大賞新人賞を受賞するなど注目を浴びた。 その後も主演映画『かぞくあわせ』（2019）や、NHK連続テレビ小説『スカーレット』（2019）、『RIZAP』のCM出演、『家政夫のミタゾノ』（2019〜2025）レギュラー出演など活躍を続けている。（modelpress編集部）
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◆しゅはまはるみ、結婚発表
しゅはまは「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と伝え「どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会え、本日入籍いたしました。お相手は、主に映像制作を手掛ける株式会社PUNK.代表の高野輝次さんです」と報告した。
「これからは最愛の人生のパートナーを得た安心感を力に変えながら、俳優・しゅはまはるみとして、より一層仕事に励んでまいります」と意気込み「夫婦ともども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と伝えている。
◆しゅはまはるみ「カメラを止めるな！」で注目
しゅはまは1974年9月29日生まれ、東京都出身。高校より小劇場を中心に俳優活動を続け、2018年公開の映画『カメラを止めるな！』で主人公の妻・日暮晴美役を演じ、東スポ映画大賞新人賞を受賞するなど注目を浴びた。 その後も主演映画『かぞくあわせ』（2019）や、NHK連続テレビ小説『スカーレット』（2019）、『RIZAP』のCM出演、『家政夫のミタゾノ』（2019〜2025）レギュラー出演など活躍を続けている。（modelpress編集部）
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