「みんなの前で約束してしまって……」お笑いタレントの明石家さんまが、サッカー日本代表との交流エピソードを明かした――。明石家さんま○堂安律の結婚式に出席したさんま「とんでもない豪華な…」20日放送の日本テレビ系『あす決戦! 日本×チュニジア徹底分析SP!』で、堂安律選手にインタビューしたさんま。同日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)では、「堂安には思い入れがあるし。堂安とは、ご飯