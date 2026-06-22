「さっきから自分にはたくさん蚊が寄ってくるのに、近くにいる別の人にはあまり蚊が寄ってこない」という体験をしたことがある人もいるはず。一体なぜ蚊に刺されやすい人とそうでない人がいるのかという疑問について、科学者らはさまざまな事実を明らかにしています。Cyphers and cycles - A chemical basis of the differential attraction of mosquitoes to human odor: iSciencehttps://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0