６月20日、「サッカー日本代表応援イベント presented by 三井不動産」が東京・渋谷のMIYASHITA PARKで実施された。元Jリーガーの那須大亮氏、元なでしこジャパンの鮫島彩氏、日本代表を率いる森保一監督の次男である森保圭吾さんが、ゲストとして登壇。北中米ワールドカップを戦う森保ジャパンに関するトークや、チャレンジ企画などで盛り上げた。イベント終了後、2011年に女子Ｗ杯優勝を果たした鮫島氏に話を訊いた。39