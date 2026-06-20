乳がんで両胸全摘も「1ヶ月で撮影復帰」。LA拠点の日本人トップセクシー女優（44）が死の恐怖より仕事を優先したワケ
アメリカで3000本以上の作品に出演し、世界的な知名度を誇る日本人ポルノスター、まりかさん（44歳）。2007年にグラビアアイドルとしてデビューし、2年後にはセクシー女優に転身。2014年からは活動拠点をロサンゼルスに移して活躍を続けていたが、2019年には乳がんを公表している。
「がんで乳房全摘の診断をされても、死の恐怖より『仕事はどうなる？』が先でした。再建手術は当たり前のことだったんです」
デビューのきっかけ、単身渡米しポルノスターの仲間入りを果たすまでの道のり、乳がん闘病秘話や、支えてくれたパートナー男性との絆まで、赤裸々に語ってくれた。
◆同期のグラビアアイドルたちがセクシー女優に。「私もやりたい！」
――今回はまりかさんが、日本に一時帰国されたタイミングでのインタビューです。
「毎年1ヶ月くらいは日本に帰ってきているんですよ。こっちで知り合いと会って喋っていると、日本語を忘れかけていることに気づかされます」
――まりかさんは2009年にセクシー女優としてデビュー。それまではグラビアアイドルとして活躍していました。
「そもそものスタートは、バイト感覚で雑誌の読者モデルをやったことなんです。カメラで撮られることがすごく楽しくて、どうしたら続けられるだろう？と考えて、オーディション雑誌を見て片っ端からいろんなところを受けまくったら、サンミュージックに所属することができました。
ただ、その後も勝手に色んなオーディションを受けまくっていたら、バレてクビになっちゃった（笑）。ズルしようとしたわけではなく、単にそれがいけないことだとは知らなかったんですよ」
――最初にちょいセクシー系の作品に出るようになったきっかけは？
「たまたまネットでグラビアの制作をしている人と知り合ったんですよ。そしたら、知り合って1週間後くらいに『沖縄でのグラビア撮影でモデルの子がキャンセルになったから、代わりに出ない？』と連絡があったんです。前乗りでホテルに宿泊させてもらって、その日はすごく楽しかったんですが、寝る前に同室だったメイクさんに『パイ〇ンにしてきた？』って聞かれて、『えっ!?』って」
――そういう撮影だとは知らなかったのですね。
「はい。私は普通のグラビアだとばかり思っていたのですが、ポージングもかなりキワどい感じだったので途中で察しました。事前に聞いていた雑誌の発売日が母の誕生日だったので、娘の晴れ姿をプレゼントしようと画策していたのに……」
――それは無理かも（笑）。
「でも、撮影は嫌ではなかったし、むしろ楽しかったですよ。その後も仕事がどんどん決まったし。でも、当時は事務所に所属していなかったんです。サイン会がやりたくてもできなかったから、自費でDVDを購入してショップに直談判したり、ティッシュにチラシを挟んで配ってみたり、1人で頑張っていました」
――ものすごいバイタリティですね。
「しばらく経つと、さすがに個人では限界を感じて事務所に入りましたけどね。そしたらヌード写真集も決まったし、Vシネマや深夜テレビ番組にも出演できたし、もう順調そのもの。でも、担当マネージャーが独立することになり、それについていってからは完全にゼロからのスタートになってしまいました」
――セクシー女優への転身を決めたのはその頃ですか？
「そうですね。暇を持て余してネットを徘徊していたら、同時期にデビューしたグラドルたちがセクシー女優になったと知ったんです。それが、範田紗々ちゃんやHitomiちゃん。めちゃくちゃ売れている姿を目の当たりにして、『すごい……私もやりたい！』と」
――それでソフトオンデマンドの「第1回SODstarシンデレラオーディション」に？
「がんで乳房全摘の診断をされても、死の恐怖より『仕事はどうなる？』が先でした。再建手術は当たり前のことだったんです」
◆同期のグラビアアイドルたちがセクシー女優に。「私もやりたい！」
――今回はまりかさんが、日本に一時帰国されたタイミングでのインタビューです。
「毎年1ヶ月くらいは日本に帰ってきているんですよ。こっちで知り合いと会って喋っていると、日本語を忘れかけていることに気づかされます」
――まりかさんは2009年にセクシー女優としてデビュー。それまではグラビアアイドルとして活躍していました。
「そもそものスタートは、バイト感覚で雑誌の読者モデルをやったことなんです。カメラで撮られることがすごく楽しくて、どうしたら続けられるだろう？と考えて、オーディション雑誌を見て片っ端からいろんなところを受けまくったら、サンミュージックに所属することができました。
ただ、その後も勝手に色んなオーディションを受けまくっていたら、バレてクビになっちゃった（笑）。ズルしようとしたわけではなく、単にそれがいけないことだとは知らなかったんですよ」
――最初にちょいセクシー系の作品に出るようになったきっかけは？
「たまたまネットでグラビアの制作をしている人と知り合ったんですよ。そしたら、知り合って1週間後くらいに『沖縄でのグラビア撮影でモデルの子がキャンセルになったから、代わりに出ない？』と連絡があったんです。前乗りでホテルに宿泊させてもらって、その日はすごく楽しかったんですが、寝る前に同室だったメイクさんに『パイ〇ンにしてきた？』って聞かれて、『えっ!?』って」
――そういう撮影だとは知らなかったのですね。
「はい。私は普通のグラビアだとばかり思っていたのですが、ポージングもかなりキワどい感じだったので途中で察しました。事前に聞いていた雑誌の発売日が母の誕生日だったので、娘の晴れ姿をプレゼントしようと画策していたのに……」
――それは無理かも（笑）。
「でも、撮影は嫌ではなかったし、むしろ楽しかったですよ。その後も仕事がどんどん決まったし。でも、当時は事務所に所属していなかったんです。サイン会がやりたくてもできなかったから、自費でDVDを購入してショップに直談判したり、ティッシュにチラシを挟んで配ってみたり、1人で頑張っていました」
――ものすごいバイタリティですね。
「しばらく経つと、さすがに個人では限界を感じて事務所に入りましたけどね。そしたらヌード写真集も決まったし、Vシネマや深夜テレビ番組にも出演できたし、もう順調そのもの。でも、担当マネージャーが独立することになり、それについていってからは完全にゼロからのスタートになってしまいました」
――セクシー女優への転身を決めたのはその頃ですか？
「そうですね。暇を持て余してネットを徘徊していたら、同時期にデビューしたグラドルたちがセクシー女優になったと知ったんです。それが、範田紗々ちゃんやHitomiちゃん。めちゃくちゃ売れている姿を目の当たりにして、『すごい……私もやりたい！』と」
――それでソフトオンデマンドの「第1回SODstarシンデレラオーディション」に？