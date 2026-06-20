「北中米Ｗ杯・１次リーグＣ組、ブラジル代表３−０ハイチ代表」（１９日、フィラデルフィア）ＦＩＦＡランク５位のブラジルは同８７位のハイチにＦＷマテウス・クーニャ（マンチェスターＵ）の２ゴール、ＦＷヴィニシウス・ジュニオール（レアルマドリード）の２戦連続弾で快勝し、今大会初勝利。１勝１分けで勝ち点４とし、得失点差でＣ組１位に浮上した。Ｃ組の上位２カ国は、日本が戦っているＦ組の上位２カ国と決勝トー