「すべての自衛官、ご家族、関係者の皆さまに心から深くお詫び申し上げます」6月17日、立憲民主党は公式Xで古賀千景（ちかげ）参院議員（59）への処分を発表した。党の幹事長による厳重注意に加え、参院文教科学委員会の筆頭理事を解任。野党議員の失言としては異例の重い処分となった。問題になったのは16日の参院決算委員会での発言だった。古賀議員は、防衛省が作成した子供向け広報冊子について質問するなかで、「自衛隊に行く