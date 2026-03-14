カナダにミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来木原龍一組（木下グループ）は、SNSで拠点とするカナダへと戻ったことを報告。その後、衣装デザイナーが訪問を報告している。りくりゅうの訪問を伝えたのは、衣装を担当するマシュー・キャロン氏だ。自身のブランド「Feeling」公式インスタグラムのストーリー機能で「五輪チャンピオンのリク・ミウラとリュウイチ・キ