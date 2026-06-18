【「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」22巻】 6月18日 発売 価格：770円 【「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」22巻 マスキングテープ付特装版】 6月18日 発売 価格：2,200円

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小学館は、マンガ「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」の22巻を6月18日に発売する。価格は770円。また同日には、マスキングテープ付き特装版が2,200円で発売される。

本作は「サンデーGX」で連載されている「薬屋のひとりごと」のコミカライズ作品。22巻は約6カ月ぶりの新刊となる。

不老不死の薬を作るという“仙女”の噂を確かめるため、義兄・羅半と見世物に向かう猫猫。その一方、皇弟として人前に出るようになった壬氏から猫猫に文が届く。

また特装版には、さまざまなシーンで使える全4種のオリジナルマスキングテープが付いてくる。

さらに同日に「COSMOS」第9巻が発売されることを記念して、コラボフェアも開催。全国の対象書店にて、「描き下ろしコラボカード」が配布される。

【「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」22巻あらすじ】

超絶ヒットノベルコミカライズ第22弾！

夜の都に現れた見世物の一座。

そこにいる白い髪、赤い目をした“仙女”が

人の心を読み、金を生み出し、不老不死の薬を作るという。

噂を確かめるべく義兄・羅半と

猫猫は見世物に向かったが………！？

一方、皇弟として人前に出るようになった壬氏から

猫猫へ文が届いた。その内容とは……！？

オリジナル「マスキングテープ」付きの特装版も同日発売！！

(C)日向夏・倉田三ノ路・しのとうこ／小学館

