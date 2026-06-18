「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」22巻が本日発売！ 不老不死の薬を作る仙女の噂とは特装版は全4種のマスキングテープ付き
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小学館は、マンガ「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」の22巻を6月18日に発売する。価格は770円。また同日には、マスキングテープ付き特装版が2,200円で発売される。
本作は「サンデーGX」で連載されている「薬屋のひとりごと」のコミカライズ作品。22巻は約6カ月ぶりの新刊となる。
不老不死の薬を作るという“仙女”の噂を確かめるため、義兄・羅半と見世物に向かう猫猫。その一方、皇弟として人前に出るようになった壬氏から猫猫に文が届く。
また特装版には、さまざまなシーンで使える全4種のオリジナルマスキングテープが付いてくる。
『#薬屋のひとりごと- サンデーGX編集部 (@SundayGX) June 12, 2026
～猫猫の後宮謎解き手帳～』
🪷第22集、6/18頃発売🪷
マスキングテープ付き特装版も
同時発売✨
実物写真を大公開します‼️
マステは豪華全4種セット🎀
それぞれ違った可愛さです😻
ぜひ実物で絵柄をチェックしてみてください✨
(※カバーは通常版・特装版共通) pic.twitter.com/UNTcaAD3Yu
さらに同日に「COSMOS」第9巻が発売されることを記念して、コラボフェアも開催。全国の対象書店にて、「描き下ろしコラボカード」が配布される。
【「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」22巻あらすじ】
／- 田村隆平🪐『COSMOS（コスモス）』⑨巻6/18発売 (@cosmos_tamura) June 15, 2026
6／18（木）新刊同日発売★記念‼️
「薬屋のひとりごと×COSMOS」コラボ書店フェア💫
＼
サンデーGXを代表する最旬マンガ２作によるコラボの実現です！
倉田三ノ路先生（@minozy_k）＆田村先生描き下ろし🪐コラボカード４種🎊🎊
🗓6/18～
📕全国1000書店以上で展開
↓https://t.co/8FPvutmRCU pic.twitter.com/ATKicLPFeg
超絶ヒットノベルコミカライズ第22弾！
夜の都に現れた見世物の一座。
そこにいる白い髪、赤い目をした“仙女”が
人の心を読み、金を生み出し、不老不死の薬を作るという。
噂を確かめるべく義兄・羅半と
猫猫は見世物に向かったが………！？
一方、皇弟として人前に出るようになった壬氏から
猫猫へ文が届いた。その内容とは……！？
オリジナル「マスキングテープ」付きの特装版も同日発売！！
(C)日向夏・倉田三ノ路・しのとうこ／小学館