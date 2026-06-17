きくちまきさんの漫画「ブロックしても連絡が来る」（全3話）がインスタグラムで話題となっています。【漫画】本編を読むマッチングアプリで、気になる男性とメッセージをやりとりしていた女性。しかし何気ない一言で、男性の態度が豹変し…という内容で、読者からは「何だかゆがんでる」「怖いですね」「そこまでするのか…」などの声が上がっています。距離を置いたはずだったのに…きくちまきさんは、インスタグラムとブ