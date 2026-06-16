32歳の現役アナウンサーが、“婚約中”の男性の酒癖を友人から聞いてしまい、「一番嫌だな」とドン引きする場面があった。

【映像】現役アナドン引きで“婚約者”の顔も引きつる

6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

一度は別れを選んだものの、「時を戻すデート」を経て見事“ゼロ日婚約”を成立させた、ゆかとキョウスケ（仕事が充実している経営者・年収4000万円・31）。結婚式まで残り5日となったこの日、ゆかはキョウスケの親友である“闘う料理人”こめおの店を訪れた。

「キョウスケは愛に迷っていた人間なので、ちゃんと恋愛している姿を見てうれしくなりました」と2人を出迎えたこめお。さっそくゆかが「友達といる時はどういうキャラクター？」と尋ねると、こめおは「騒いでますよ。どこまで言っていいかわからない」と含みを持たせる。

そこで「全部言ってほしいです。私も決断しないといけないので」とゆかが食い下がると、こめおは「酔っ払うと、想像している10倍はハッピー野郎になる」と説明。さらに、「俺とか共通の友達の誕生日会とかで、楽しくなって服とか脱いじゃう」と、キョウスケのまさかの酒癖を暴露した。

キョウスケは「楽しすぎてしまってね」と言葉を絞り出すが、ゆかは「なるほどね、そういう方か……」とその場で顔を曇らせる。また、その後の個別インタビューでも、「飲み会で脱ぐのは一番嫌だなって。彼氏でも嫌だし、旦那さんならなおのこと」と、拒絶反応を示した。

一方のキョウスケも、ゆかの空気が一変したことを察知したようで、「悪いことをしてたわけじゃないんですけど。ゆかさんが悪い方向に想像してしまった時に、いい思いはしないと思った」と吐露。親友の暴露によって生じた気まずい空気に、「もう顔見られなかったですね。この辺で感じる空気感で」と戸惑いを隠しきれない様子だった。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）