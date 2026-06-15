Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で森保ジャパンと２―２で引き分けた強豪オランダのロナルド・クーマン監督（６３）が批判に反論した。オランダは日本を相手に２―１とリードしながらも試合終盤に多くの選手を交代した。しかしＦＷコディ・ガクポ（リバプール）やＦＷドニエル・マレン（ローマ）を下げて、ＦＷメンフィス・デパイ（コリンチャンス）を投入。すると、後半４３分にゴールを許し