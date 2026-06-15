前半5分にヘディングで先制ゴールをあげたファン・ダイク日本代表の北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦が、現地時間6月14日にアメリカのテキサス州ダラスで行われ2-2で引き分けた。先制点をマークしたオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクは「日本を崩すのは難しかった」と振り返った。オランダメディア「NOS」が報じた。試合は前半をスコアレスで折り返した後、後半に大きく動いた。5分にDFファン・ダ