前半5分にヘディングで先制ゴールをあげたファン・ダイク

日本代表の北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦が、現地時間6月14日にアメリカのテキサス州ダラスで行われ2-2で引き分けた。

先制点をマークしたオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクは「日本を崩すのは難しかった」と振り返った。オランダメディア「NOS」が報じた。

試合は前半をスコアレスで折り返した後、後半に大きく動いた。5分にDFファン・ダイクのヘディングでオランダが先制すると、日本はMF中村敬斗のゴールで追いついた。オランダはFWクリセンシオ・サマーウィルのゴールで再びリードを奪ったが、日本もコーナーキックからFW小川航基のヘディングシュートがMF鎌田大地に当たってゴールイン。2−2で勝ち点1を分け合う結果となった。

試合のマン・オブ・ザ・マッチには先制ゴールのファン・ダイクが選出された。オランダ代表キャプテンは試合後のインタビューで「守備を固めていたなかでセットプレーから失点したのは痛恨だった」とコメント。オランダは終盤にDFナタン・アケを投入すし、5バックで逃げ切りを図ったが、日本の反撃を防ぎ切ることができなかった。

自分たちの守備の反省を口にしたファン・ダイクは日本の守備についても言及。「日本は非常にコンパクトに守っていて崩すのが難しかった。特に中盤は完全に封鎖されていた。あのような展開ではもっと素早くサイドチェンジをする必要があった」と語った。（FOOTBALL ZONE編集部）