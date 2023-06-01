敵地ホワイトソックス戦【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間15日・シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地ホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で出場する。前日は14号先頭打者弾を含む4出塁と好成績を残した。本塁打が飛び出せば4戦連発となる。前日は左膝炎症からの復帰となったが、第1打席でいきなり14号を放つなど状態の良さをアピール。例年得意としている6月はここまでMLB2位となる月間