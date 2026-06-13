今週末に傘下3Aオクラホマシティでのリハビリ出場を完了する予定【MLB】Wソックス 8ー5 ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に臨んだ。試合前には大谷翔平投手の欠場が決まり、メディアも一斉報道するなか、「その他のドジャース負傷者ニュース」にファンは注目。「やったー!」などと歓喜の声が寄せられている。地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハ