今週末に傘下3Aオクラホマシティでのリハビリ出場を完了する予定

【MLB】Wソックス 8ー5 ドジャース（日本時間13日・シカゴ）

ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に臨んだ。試合前には大谷翔平投手の欠場が決まり、メディアも一斉報道するなか、「その他のドジャース負傷者ニュース」にファンは注目。「やったー!」などと歓喜の声が寄せられている。

地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者は、大谷の欠場を速報した1人。その後、自身のX（旧ツイッター）にて「その他のドジャース負傷者ニュース」と報じたのが、離脱中のトミー・エドマン内野手の動向だ。

同氏はエドマンについて「来週の火曜日にアクティブされる見込みだ。彼は今週末にOKCでのリハビリ出場を完了する予定だ」とレポート。内外野を守る便利屋がいよいよメジャーの舞台に戻ってくる。

チームは11日（日本時間12日）のパイレーツ戦で、大谷が左膝の炎症により途中交代するアクシデントに見舞われていた。MRI検査の結果は異常なしと判明し最悪の事態は免れたものの、この日はスタメン外となり、試合も欠場していた。

大谷の軽症判明に続く朗報に、SNS上の米ファンも喜びを隠しきれない様子だ。「早く戻ってきて!」「やったー!」「やっとか」「誰がマイナーにいくんだろ」「元気で帰ってくることを」「いいニュースだ」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）