巨人は12日、西武との試合（ベルーナドーム）に0−3で敗戦。先発の竹丸和幸が8回途中12奪三振も、味方の守備のミスから失点が重なり、打線も2安打と沈黙した。12日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、6回裏と8回裏の守備のミスをズームアップ。6回裏、無死一塁で遊撃手・泉口友汰がボールの持ち替えに手間取り併殺崩れ。一塁にランナーを残し、相手のエンドランを読んだ捕手・岸田行倫が二塁に送球するも悪送