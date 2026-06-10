薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が10日までにYouTubeチャンネル「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演。最高月収を明かす一幕があった。田代氏は20年3月に亡くなった志村けんさんと「8時だョ!全員集合」や「志村けんのバカ殿様」などの名作バラエティー番組で長年共演してきた。田代氏は最高月収を問われ「志村さんみたいに自分で番組をプロデュースしましたとかそれだったら違うんだ