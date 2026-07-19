元タレント・田代まさしさん（69）が19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。薬物の定期検査を受けた翌日に職務質問を受け、尿検査に協力したと明かした。二度と過ちを犯さないため、自主的に薬物の定期検査を続けている田代さん。撮影日は19回目となったが「NPO法人アパリ」の職員立ち合いのもと検査をする様子を公開し、笑顔で陰性を報告していた。しかし撮影の翌日、高円寺駅で職務質問を受け、派出所まで向かうことに