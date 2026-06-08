6月7日に更新されたYouTubeチャンネル「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演したのは、元タレントの田代まさし。かつては故・志村けんさんの“右腕”として活躍するも、度重なる薬物逮捕ですべてを失った田代。動画で田代は、YouTubeチャンネル『令和の虎』に出演する実業家3人を前にして、志村さんとドリフターズのリーダーだった故・いかりや長介さんの関係について語った。「田代さんは『いかりやさんと志