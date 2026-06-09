―制度変更とデジタル化が追い風に、年に1度のイベントが生む持続可能な成長ストーリー― 3月期決算企業の決算発表がほぼ終了し、今年も株主総会の季節がやってきた。東京証券取引所が3月期決算企業を対象に4月に行った調査によると、2026年の定時株主総会は6月26日に最も多く開催され、回答した企業の31.0％がこの日に集中している。 そこで今回は、株主総会に関連したビジネスを手掛ける銘柄に