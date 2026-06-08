梅雨の時期は湿気が多く、調味料が固まってしまうことも。そこで今回は、砂糖や塩をサラサラにする裏ワザをご紹介します。覚えておくと役立つこと間違いなし！ ▼砂糖 固まった砂糖を耐熱容器にIN。ラップをしてレンジ加熱し、ラップの上から指でほぐすだけ。簡単な方法ですが、これでサラサラになります。 ▼塩 使うのはフライパンです。塩を入れて弱火で炒り、木べらで塩のかたまりを砕きながら前後左右に動かすことで、サラ