XJAPANのYOSHIKIが8日、自身のSNSを更新。米国のエンタメ界を支える「Entertainment Community Fund」の最高栄誉「Medal of Honor（メダル・オブ・オナー）」を日本人アーティストとして初めて受賞し、授賞式の様子を公開した。YOSHIKIのメダル・オブ・オナー受賞は5月に発表された。同賞は芸術・エンターテインメント界に多大な貢献を果たした人物に贈られる、116年の歴史を誇る賞でYOSHIKIは日本人アーティストとして初受