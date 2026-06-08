X JAPANのYOSHIKIが8日、自身のSNSを更新。米国のエンタメ界を支える「Entertainment Community Fund」の最高栄誉「Medal of Honor（メダル・オブ・オナー）」を日本人アーティストとして初めて受賞し、授賞式の様子を公開した。

YOSHIKIのメダル・オブ・オナー受賞は5月に発表された。同賞は芸術・エンターテインメント界に多大な貢献を果たした人物に贈られる、116年の歴史を誇る賞でYOSHIKIは日本人アーティストとして初受賞となった。

授賞式は現地時間6月1日にニューヨークで開催された。YOSHIKIは授賞式の様子をインスタグラムに投稿し「ニューヨークで開催されたEntertainment Community Fund Galaにて、メダル・オブ・オナーを受賞できたことを大変光栄に思います。

Honored to have received the Medal of Honor from the Entertainment Community Fund Gala in New York City.」と喜びを伝えた。