バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は7日（日本時間8日）、カナダ・ケベックシティでプール1第1週の第4戦が行われる。世界ランキング4位の女子日本代表は、同10位のカナダ代表と対戦する。フェルハト・アクバシュ監督率いる2年目のチームは開幕から好調を維持し、連勝スタートを飾った。カナダラウンド全勝を目指し、開催国カナダとの戦いを迎える。 ■豊富な選手層で力を