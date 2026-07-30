◇米女子ゴルフツアーAIG全英女子オープン第1日（2026年7月30日英国ロイヤルリザム・アンド・セントアンズGC＝6601ヤード、パー71）メジャー最終戦が開幕し、前回大会4位の竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）が4バーディー、2ボギーの69で回った。ホールアウト時点で首位と2打差の3位の好位置につけた。U―NEXTのインタビューでは「今日はティーショットが曲がっていたけど、打てるところにあったりラッキーもあって、