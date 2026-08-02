糖尿病患者のための薬を注射して減量する―そんな危険なダイエットが若い女性の間で流行している。一体何が彼女たちを駆り立てるのか。失神してもやめられない「マンジャロ」目が覚めると、病院のベッドの上だった。自宅で友人と過ごしていたところ、意識を失い、救急車で運ばれたようだ。失神して救急搬送されるのは、これで2度目になる。医師は彼女に告げた。「このままだと、自力で何も食べられなくなり、口にチューブを入れて