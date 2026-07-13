警察が本格的に取り締まりに乗り出すも、健康被害の報告が！打つだけで痩せる――そんな謳い文句で、若い女性を中心に大流行している『マンジャロ』。２型糖尿病の治療薬として開発された薬なのだが、食欲を抑制する効果に目をつけた美容クリニックなどで痩身目的に処方されている。いわゆる「目的外使用」だが、腹部や太ももに押し当ててボタンを押せば薬液が体内に注入され、それだけで痩せられる手軽さが受けて爆発的に利用者が