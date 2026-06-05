お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が、ボディビル大会への出場までまもなく100日ということで、インスタグラムで肉体を仕上げる様子を公開した。「ボディビル大会まであと109日」西野さんは2026年6月2日、インスタグラムで「大会まであと110日」の動画を公開。パンツのみを身に着けた状態で、筋肉を強調するポーズを取っている。肩から手首にかけて筋肉が盛り上がり、血管は浮き出ている。背中も大