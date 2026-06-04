新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界を舞台に活躍するグローバルガールズグループ・izna（イズナ）の日本初となる冠バラエティ特別番組『iznaの日本初バラエティ! What is N/a?』を２週にわたって放送する。番組MCにはお笑いコンビのぺこぱ（松陰寺太勇、シュウペイ）を迎え、メンバーが日本の王道バラエティ企画に全力で挑む。 iznaはMnetのサバイバルオーディション番組『I-LAND２』を通じて選ばれたメンバーで結成