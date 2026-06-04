グローバルガールズグループiznaの日本初バラエティ特番ABEMAで放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界を舞台に活躍するグローバルガールズグループ・izna（イズナ）の日本初となる冠バラエティ特別番組『iznaの日本初バラエティ! What is N/a?』を２週にわたって放送する。番組MCにはお笑いコンビのぺこぱ（松陰寺太勇、シュウペイ）を迎え、メンバーが日本の王道バラエティ企画に全力で挑む。
iznaはMnetのサバイバルオーディション番組『I-LAND２』を通じて選ばれたメンバーで結成されたグローバルガールズグループ。グループ名「izna」には、予測できない多様性を意味する「N」と、無限の可能性を持つ「α（アルファ）」が出会い、「いつでも、どこでも、何でも、すなわちそれは自分（N/α）」という強い自信と確信が込められ、2024年11月に１stミニアルバム『N/a』でデビュー。
本番組は、iznaのメンバー（マイ、バン・ジミン、ココ、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ）が日本のバラエティ番組の洗礼を初めて受けながら、ここでしか見られない素の表情やチームワークを披露する、ファンも、まだiznaのことをよく知らないという方も必見の特別番組。
６月10日（水）夜９時放送の第１話では、メンバーがAチーム（マイ、ユ・サラン、チョン・セビ）とBチーム（バン・ジミン、ココ、チェ・ジョンウン）に分かれて勝敗を競う「チームバトル！iznaファイト」を開催。制限時間60秒間で激しく踊って歩数を競う「万歩計ダンス対決」やハラハラドキドキの「ジェンガ対決」、日本のバラエティの定番「箱の中身は何だろうな？対決」に挑戦。負けたチームには、カメラ目線でのとある罰ゲームが……。
６月17日（水）夜９時放送の第２話では、６人が一致団結して人気スイーツの獲得を目指す「ワンチームチャレンジ」に挑戦。「２択クイズ ６人の答えを合わせましょう」や制限時間10秒ずつで絵を繋ぐ「お絵描き伝言ゲーム」など、メンバー同士の深い絆とチームワークが試される。さらに、メンバーそれぞれがプライベート感満載の貴重な「お気に入り写真」を公開しながらトークを繰り広げる「iznaアルバム」のコーナーも必見。MCのぺこぱとメンバーとのコミカルな掛け合いなど、終始笑いの絶えない内容となっている。
（C）AbemaTV, Inc.
iznaはMnetのサバイバルオーディション番組『I-LAND２』を通じて選ばれたメンバーで結成されたグローバルガールズグループ。グループ名「izna」には、予測できない多様性を意味する「N」と、無限の可能性を持つ「α（アルファ）」が出会い、「いつでも、どこでも、何でも、すなわちそれは自分（N/α）」という強い自信と確信が込められ、2024年11月に１stミニアルバム『N/a』でデビュー。
６月10日（水）夜９時放送の第１話では、メンバーがAチーム（マイ、ユ・サラン、チョン・セビ）とBチーム（バン・ジミン、ココ、チェ・ジョンウン）に分かれて勝敗を競う「チームバトル！iznaファイト」を開催。制限時間60秒間で激しく踊って歩数を競う「万歩計ダンス対決」やハラハラドキドキの「ジェンガ対決」、日本のバラエティの定番「箱の中身は何だろうな？対決」に挑戦。負けたチームには、カメラ目線でのとある罰ゲームが……。
６月17日（水）夜９時放送の第２話では、６人が一致団結して人気スイーツの獲得を目指す「ワンチームチャレンジ」に挑戦。「２択クイズ ６人の答えを合わせましょう」や制限時間10秒ずつで絵を繋ぐ「お絵描き伝言ゲーム」など、メンバー同士の深い絆とチームワークが試される。さらに、メンバーそれぞれがプライベート感満載の貴重な「お気に入り写真」を公開しながらトークを繰り広げる「iznaアルバム」のコーナーも必見。MCのぺこぱとメンバーとのコミカルな掛け合いなど、終始笑いの絶えない内容となっている。
（C）AbemaTV, Inc.