お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが２日、オフィシャルブログを更新。“あきぷー”こと元夫・川島と子どもたちの面会日にまつわるエピソードを明かし、思わず聞き間違えた“食事の報告”に笑いを誘った。 菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向き