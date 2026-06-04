はんにゃ川島の元妻・菜月、元夫との面会後の息子の感想に驚き
お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが２日、オフィシャルブログを更新。“あきぷー”こと元夫・川島と子どもたちの面会日にまつわるエピソードを明かし、思わず聞き間違えた“食事の報告”に笑いを誘った。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
この日、「面会日の食事にぎょぎょ！」と題してブログを更新。「面会日だった２日間！！！」と切り出し、子どもたちが川島に欲しいものを買ってもらい、大満喫していたことを報告。10歳の娘が夢中になっているというスクイーズやぬいぐるみ、カラーペン、ポケモンカードなどが並んでおり、「娘がハマってるスクイーズ？メロジョイ？ もはやどっちかわからない けど４つゲットしていた」とコメント。「ムニュムニュしてて気持ちいいのよねー！」とつづった。
さらに「たびやまさん元気だった？？とか、どこに行ったの？という流れで何食べたのー？って聞いたのね」と子どもたちとの会話を振り返った菜月さん。すると６歳の息子から返ってきた答えは、まさかの「つち！」「美味しくなかった！」だったという。
これに菜月さんは「そりゃ、土は美味しくないだろう。鉄分足りてないのかな、土を求めるなんて」と冗談交じりに反応。しかし、よくよく聞いてみると「つち」ではなく「寿司」だったことが判明した。
息子は「回転寿司は美味しい、ちょっと高いお寿司屋さんは美味しくない」と話していたといい、菜月さんは「まだまだ味覚がお子ちゃまなので しばらくは回転寿司でやっていけそうだ」とユーモアたっぷりにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「『良かったね〜』と余裕の態度でいられるの素敵」「ツチはまずいし、回転寿司はおいしいね♪笑」「子どもたちのために沢山のおもちゃや、高級なお寿司につれてってくれたことに感謝ですね」などの声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、 2025年７月22日に離婚を発表している。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
さらに「たびやまさん元気だった？？とか、どこに行ったの？という流れで何食べたのー？って聞いたのね」と子どもたちとの会話を振り返った菜月さん。すると６歳の息子から返ってきた答えは、まさかの「つち！」「美味しくなかった！」だったという。
これに菜月さんは「そりゃ、土は美味しくないだろう。鉄分足りてないのかな、土を求めるなんて」と冗談交じりに反応。しかし、よくよく聞いてみると「つち」ではなく「寿司」だったことが判明した。
息子は「回転寿司は美味しい、ちょっと高いお寿司屋さんは美味しくない」と話していたといい、菜月さんは「まだまだ味覚がお子ちゃまなので しばらくは回転寿司でやっていけそうだ」とユーモアたっぷりにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「『良かったね〜』と余裕の態度でいられるの素敵」「ツチはまずいし、回転寿司はおいしいね♪笑」「子どもたちのために沢山のおもちゃや、高級なお寿司につれてってくれたことに感謝ですね」などの声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、 2025年７月22日に離婚を発表している。