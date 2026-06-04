フィリーズのサンチェスが50回2/3を無失点米大リーグ・フィリーズのクリストファー・サンチェス投手は3日（日本時間4日）の本拠地パドレス戦に先発登板し、7回4安打1失点の好投。7回途中に失点し、連続無失点イニングは50回2/3でストップした。サイ・ヤング賞（CY賞）争いで大谷翔平投手（ドジャース）のライバルとも目される左腕の偉業に、日本ファンからは複雑な声が上がっている。サンチェスはこの日もスコアボードに0を並