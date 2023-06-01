現地５月30日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝で、初制覇を目指すアーセナルと連覇が懸かるパリ・サンジェルマンが、ハンガリーの首都ブダペストで激突した。大一番の開始６分、アーセナルがいきなりスコアを動かす。相手主将マルキーニョスのキックがトロサールの身体に当たり、一気に裏に抜け出したハバーツが、左サイドの角度のないところからニア上をぶち抜き、鮮烈な先制点を挙げた。26歳のドイツ代表FWは