120分超の大激闘を制したパリSGがCL連覇！アーセナルは初制覇ならず…22年ぶりプレミア優勝に続く快挙を逃す
現地５月30日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝で、初制覇を目指すアーセナルと連覇が懸かるパリ・サンジェルマンが、ハンガリーの首都ブダペストで激突した。
大一番の開始６分、アーセナルがいきなりスコアを動かす。相手主将マルキーニョスのキックがトロサールの身体に当たり、一気に裏に抜け出したハバーツが、左サイドの角度のないところからニア上をぶち抜き、鮮烈な先制点を挙げた。
26歳のドイツ代表FWは、CL制覇を達成したチェルシー時代の2020-21シーズンに続き、またも決勝で得点した。
早々にビハインドを負ったパリSGは、ボールを保持して押し込むものの、思うようにチャンスを作れない。
45＋３分にはハバーツが追加点のビッグチャンスを迎えるが、マルキーニョスの決死のブロックに遭い、モノにできない。
後半に入ると、反撃を続けるフランス王者が65分にPKを獲得。ペナルティエリア内でデンベレからリターンパスを受けたクバラツヘリアが、モスケラのファウルを誘った。キッカーを務めるのはデンベレ。2025年のバロンドール受賞者は、相手GKラヤの逆を突くキックできっちり成功させ、１−１とした。
追いつかれたアーセナルは、直後に２枚替えを実施。ヨケレスとティンベルを送り込む。さらに83分には、マルチネッリとマドゥエケも投入する。
結局90分のうちに決着がつかず、延長戦へ。ただ、追加の30分でも両軍の堅守が炸裂し、ついには１−１でPK戦にもつれ込む。
先攻のパリSGは、３人目のメンデスのみが失敗したのに対し、後攻のアーセナルは２人目のエゼと５人目のガブリエウ・マガリャンイスが外した。
エンリケ監督が率いるパリSGが、見事に連覇を達成した。一方、激闘を落としたアルテタ体制７年目のアーセナルは、22年ぶりのプレミアリーグ優勝に続く快挙を逃した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アーセナルにとってはあまりに切ない…パリSG連覇決定の瞬間
大一番の開始６分、アーセナルがいきなりスコアを動かす。相手主将マルキーニョスのキックがトロサールの身体に当たり、一気に裏に抜け出したハバーツが、左サイドの角度のないところからニア上をぶち抜き、鮮烈な先制点を挙げた。
早々にビハインドを負ったパリSGは、ボールを保持して押し込むものの、思うようにチャンスを作れない。
45＋３分にはハバーツが追加点のビッグチャンスを迎えるが、マルキーニョスの決死のブロックに遭い、モノにできない。
後半に入ると、反撃を続けるフランス王者が65分にPKを獲得。ペナルティエリア内でデンベレからリターンパスを受けたクバラツヘリアが、モスケラのファウルを誘った。キッカーを務めるのはデンベレ。2025年のバロンドール受賞者は、相手GKラヤの逆を突くキックできっちり成功させ、１−１とした。
追いつかれたアーセナルは、直後に２枚替えを実施。ヨケレスとティンベルを送り込む。さらに83分には、マルチネッリとマドゥエケも投入する。
結局90分のうちに決着がつかず、延長戦へ。ただ、追加の30分でも両軍の堅守が炸裂し、ついには１−１でPK戦にもつれ込む。
先攻のパリSGは、３人目のメンデスのみが失敗したのに対し、後攻のアーセナルは２人目のエゼと５人目のガブリエウ・マガリャンイスが外した。
エンリケ監督が率いるパリSGが、見事に連覇を達成した。一方、激闘を落としたアルテタ体制７年目のアーセナルは、22年ぶりのプレミアリーグ優勝に続く快挙を逃した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アーセナルにとってはあまりに切ない…パリSG連覇決定の瞬間