株式会社ピーチ・ジョンは、５月29日（金）AM10時にtimeleszの松島聡が出演するWeb動画「恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる」編 Full.verを特設ページで公開。また、この動画の公開に先駆け、同日AM４時にShort.verをPEACH JOHN公式YouTubeチャンネルで公開する。 今回の動画では恋人と喧嘩をしてしまった松島が、ある行動をきっかけに心の距離が再び接近していく模様を描いており、寝起き姿や照れ顔、悩み顔などリ