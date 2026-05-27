秋田市の繁華街に近い横町通りは道路を広げる工事のため、建物の取り壊しなどが進められていて、景色は様変わりしています。少しずつ「新しいまち」へと歩みを進めている横町通りを取材しました。田村修アナウンサー「秋田市の五丁目橋のすぐ近く向かって歩くと約100メートル少々の区間がこちら横町通りです。以前は飲食店がひしめき合っていたんですが、ずいぶん建物もなくなって更地も増えてきています」114メӦ