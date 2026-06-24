6月23日、元TOKIOのメンバー、山口達也氏が自身のXでYouTubeチャンネル開設を電撃発表し、波紋を呼んでいる。「この日、山口氏は《YouTubeチャンネルを始めます》と切り出すと、初回配信を6月24日17時と告知。さらに《今の自分に何ができるのか、出来る事を精一杯》と綴り、《「チャンネル登録、宜しくお願いします」↑これ、言ってみたかったです》とユーモアも交えてアピールしていました」（芸能記者）だがXでは、山口氏のY