在留資格を得るためにウソの婚姻届を市役所に提出したとして、中国人の男と日本人の女が愛知県警に逮捕されました。逮捕されたのは、中国籍で職業不詳の王志剛容疑者(36)と、岐阜県瑞穂市の会社員・鈴木理胡容疑者(25)です。警察によりますと、去年3月、王容疑者に在留資格を取得させるため、2人が結婚するといううその婚姻届を瑞穂市役所に提出した疑いが持たれています。王容疑者は「日本で長く働くために在留資格が欲し