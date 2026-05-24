2001年に誕生したメイドカフェ「ひよこ家」は、秋葉原で最初に誕生したメイドカフェ「キュアメイドカフェ」に次ぐ老舗である。同店が最初に始めて、定着したサービスは数多く、メイドカフェはもちろんオタク文化の歴史を知る生き字引的存在でもある。2000年代から現在まで、秋葉原の変遷とオタク文化の移り変わりを見てきた店長に、メイドカフェの歴史の一端を聞いた。【取材・文＝山内貴範】【写真】秋葉原で2番目に歴史のあ